Sin embargo, un día después, en términos judiciales que aún no conocen con precisión el procesado y su familia, todo cambió, se apresuró la realización de la diligencia y se desahogó todo entre las 13:40 y las 20 horas del martes (video con entrevistas con la esposa Sáinz y con el periodista Juan Manuel Magaña, quien era coordinador de información del programa de Loret en Televisa cuando sucedió el montaje: https://bit.ly/3mx34m2 ).

Una muestra más de esas irregularidades selectivas fue denunciada ayer por Mary Sáinz, esposa de Vallarta, quien declaró en entrevista que la audiencia judicial solicitada por Israel fue cambiada de fecha, presuntamente para realizarse en enero próximo y, de manera sorpresiva, se le notificó al detenido en un penal de alta seguridad que siempre sí se realizaría tal sesión por videoconferencia, en la que no pudo participar Ricardo Sayavedra, el representante legal del procesado.

En el caso de la ciudadana extranjera, y en medio de un conflicto diplomático por la evidente violación al debido proceso judicial, pues la detención presentada en vivo se había realizado 24 horas antes y en circunstancias distintas, fue liberada en enero de 2013 por decisión de la SCJN. El mexicano Vallarta, sin embargo, afectado del mismo vicio judicial que Cassez, sigue en prisión hasta ahora, ya a punto de cumplir 15 años sin ser siquiera sentenciado y con promesas del gobierno federal, en específico, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atender este grave caso de injusticia al que Bucareli no ha dado más respuesta que el burocratismo y las evasivas.

El propio Loret de Mola tuiteó para informar que ya había cumplido con ese procedimiento judicial: Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años .

En un video, insistió en su línea de argumentación suavizada: Sí, acepto haber cometido un error, un error grave no haberme dado cuenta, pero no me coludí ni organicé, ni colaboré ni solicité algo de esta naturaleza y esta es la verdad diga lo que diga el que habla todas las mañanas .

La verdad histórica de Loret extendió sus asideros controversiales hasta la Presidencia de la República, aunque es claro que existen múltiples testimonios y señalamientos, más allá de López Obrador y las mañaneras, que muestran su corresponsabilidad en el montaje organizado por Genaro García Luna al final de la administración de Vicente Fox. Ironía es que Loret acuse al presidente de la República y sus conferencias matutinas de prensa cuando la productora de aquel montaje en Televisa, Azucena Pimentel, ahora es alta funcionaria de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, a cargo de Jesús Ramírez Cuevas, y encargada de tareas técnicas y periodísticas de esas sesiones informativas.

Sobre el nuevo montaje realizado para cambiar la fecha de la diligencia judicial con Vallarta, y provocar que no tuviera la adecuada asesoría de su abogado, se informará a plenitud este viernes en conferencia de prensa. ¡Hasta mañana!

