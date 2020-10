▲ Persiste aumento de contagiados de Covid-19, pero la gente no se cuida. Foto Cuartoscuro

l secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dejó a un lado por un momento sus modos tecnocráticos y mostró que sabe subirse al ring y pegar fuerte. En una serie de tuits, les dio un sofocón a los gobernadores panistas que quieren salirse del pacto fiscal. Les recordó que el pacto fue una iniciativa del ex presidente Felipe Calderón y fue aprobada en el Congreso por legisladores panistas. Esto escribió Herrera: ‘en días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre ésto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros. Aquí un par de observaciones:

Contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, fue producto de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Por eso, aunque yo evito politizar estos temas, no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN. Por si tienen curiosidad les dejo aquí una liga de los legisladores que votaron en ese entonces por esta reforma’. Ésta lleva a los resultados de la votación en el Congreso. En el Senado en particular (sesión del 14 de septiembre de 2007) hubo 112 a favor, ninguno en contra, 42 fueron del PAN. Uno de ellos fue del entonces senador Javier Corral, uno de los gobernadores federalistas que quiere que Chihuahua deje el pacto fiscal. ¡Ah qué Javier!, siempre tan truculento, como cuando combatió la Ley Televisa porque la televisora le cobraba la factura de una de sus campañas. Este asunto está volviéndose un melodrama.

Espíritu de cuerpo

La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con instituciones financieras y de inteligencia del gobierno mexicano, concluyeron una investigación sin que se encontraran irregularidades en los depósitos bancarios o la adquisición de propiedades ajenos a los ingresos como servidor público del general Salvador Cienfuegos Zepeda, informaron integrantes del gabinete de seguridad.

Los funcionarios explicaron que el general Cienfuegos, ex titular de la Sedena no operaba personalmente sus teléfonos, ya que estaban en manos de su ayudantía, por lo cual no descartaron que la identidad del general –detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico– haya sido suplantada. Los mandos militares están respondiendo con espíritu de cuerpo, pero la fiscalía neoyorquina dice que tiene otros datos, por lo cual el proceso del general Cienfuegos sigue adelante.