“Celebro esta reunión de gente extraordinaria y de un gran equipo que se reunió alrededor de Amores perros. Cuando fundamos Altavista y nos pusimos a producir, se apareció esta cinta, pero cuando no existía el estímulo fiscal ni incentivos, era época de a puro pulmón”.

Es relevante también que esta cinta sea la que inaugura esta edición del festival en medio de una pandemia. Haber recibido 700 películas de México, demuestra la fuerza de lo que tienen que decir los jóvenes, así como el valor de Daniela Michel para llevar a cabo el encuentro y no claudicar en estas circunstancias. Con poco apoyo de los gobiernos y la reducción de los apoyos, se necesita fuerza, fe en la cultura y en la juventud .

Durante una alegre charla con actores y creativos que participaron en el rodaje, enfatizó: Es un película de todos; me siento privilegiado de contar con su trabajo para hacer esta primera cinta, que, repito, nos mantiene unidos hoy y me llena de orgullo .

Amores perros me cambió la vida: hubo un antes y un después , expresó Alejandro González Iñárritu ayer antes de inaugurar la edición 18 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que este año se realiza de forma híbrida.

En la transmisión, Gael García Bernal expresó que fue un buen momento . El actor, quien se dijo impresentable para mostrar su cara en el Zoom, debido a que estaba en filmación, aseguró que estaba en espíritu y recordando tantas anécdotas .

González Iñárritu le dijo a García Bernal, cuéntanos algo, porque entras como locutor de radio . El actor respondió: “Justo eso sentí la primera vez que hablamos tú y yo acerca de esta película. De repente descuelgo el teléfono en Londres, donde vivía, y era la voz del Negro, que me hablaba de la película. Contesté como cuando a uno lo despiertan: ‘sí, sí, claro, mándamelo (el libreto)’. Era una época en la que no entendía qué pasaba, además, no había leído un guion de largometraje, incluso éste, tenía otro nombre”.

Entonces, prosiguió el actor, “llegó Amores perros con esa potencia y todo mundo supo sobre un rinconcito de realidad, lo cual fue alucinante e increíble”.

Entre risas, el cineasta se refirió a la necedad de Gael al filmar . El actor respondió: “¡Sigo igual, Negro!”. González Iñárritu reviró: Sí, además, más caro; ahora eres caro y necio .

Por su parte, en una transmisión grabada, Rodrigo Prieto, director de fotografía de la cinta, recordó: “Les tengo cariño a todos los que participaron en Amores perros; fuimos como una familia durante meses en la aventura que fue esta filmación inolvidable”.

Recordó: Algo que se me queda en el corazón es que éramos ingenuos en ese momento, pero la entrega y el riesgo que corrimos todos es una energía que se plasma en la pantalla .

Esta nueva proyección, destacó Prieto, “será lo más cercano a nuestra intención original. Estoy muy agradecido de que Amores perros siga viva y que un nuevo público la pueda conocer a 20 años de esa aventura”.

La edición 18 del FICM se desarrolla de manera híbrida del 28 de octubre al primero de noviembre en cines de Morelia, pero también habrá funciones disponibles para el público en Canal 22, Cinépolis Klic y FilminLatino. De igual manera habrá plataformas especiales para miembros de la prensa y de la industria cinematográfica.