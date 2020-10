Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 29 de octubre de 2020, p. a12

El último lanzamiento del serpentinero sinaloense Julio Urías fue una secuencia casi cinematográfica: silencio, tensión y suspenso, el tiro y strike. Los Dodgers de Los Ángeles ganaban así la Serie Mundial 2020 ante Tampa Bay por 3-1, después de 32 años desde el más reciente título que conquistaron. Un festejo que tendrá que esperar por el riesgo del coronavirus, según anunció el equipo.

Las piernas de Urías no soportaron la emoción y se postraron tras el último out. Memorable noche para los beisbolistas mexicanos, el nayarita Víctor González fue el ganador en el montículo y el sinaloense se llevó el salvamento.

“No voy a decir mentiras: fueron los tres outs más importantes de mi vida”, dijo conmovido Urías al canal de Grandes Ligas; es un orgullo como mexicano y sinaloense, pues gracias al apoyo de nuestra gente estamos aquí Víctor González y yo celebrando un sueño .

Urías portaba una bandera de México en los hombros y alentaba a los aficionados en las gradas. Poco antes había llorado abrazado a su compañero y paisano González.

Víctor es mi hermano aquí en Dodgers y afuera , agregó Urías; estamos disfrutando este momento inolvidable para ambos. Este triunfo es para nuestra gente .

Más tarde, Víctor lucía más tranquilo y relataba a la MLB su relación con Julio, de la experiencia de llegar juntos a Grandes Ligas y compartir una Serie Mundial. Aunque también la amargura que estuvo a punto de alejarlo del diamante.

Firmamos juntos 2012 , recordó González; llegamos los dos a Arizona, pero nunca jugamos en ligas menores hasta que estuvimos acá. Es alguien que me apoya. En 2018 me quise retirar por las lesiones, pero mi familia y Julio me animaron a volver a Estados Unidos. Tuve una segunda oportunidad .

Los festejos de Dodgers con sus aficionados por el título, sin embargo, tendrán que esperar a causa de la pandemia.