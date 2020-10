Erendira Palma Hernández

La Jornada

29 de octubre de 2020

El caso de José Antonio García, ex integrante de Pumas y quien no puede caminar ahora, es un ejemplo contemporáneo de la manera como los empresarios del balompié ven al jugador , además de que no sólo le falló el club, sino también sus compañeros y la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF), dijo José María Chema Huerta, ex presidente del disuelto Sindicato de Futbolistas Agremiados de México (FAM).

Es una mancha más al tigre de las injusticias del futbol mexicano , lamentó Huerta, quien hace años logró formar un sindicato de jugadores el cual fue enterrado por directivos de la Liga Mx.

“Toño García demuestra de nueva cuenta la necesidad de un sindicato, no de una asociación civil como lo es la AMF, dirigida por Álvaro Ortiz, la cual no tiene la fuerza colectiva para solucionar un problema tan grave como éste”, dijo molesto por los atropellos permitidos durante décadas .

José Antonio García reveló hace unos días que se encuentra incapacitado para caminar debido a una negligencia por parte de directivos de Pumas. El futbolista necesita-ba de ciertas cirugías por un problema en la cadera, pero el tratamiento no fue el adecuado, además el plantel le retiró su apoyo cuando se encontraba en un momento crítico de salud.

Huerta recordó que ha habido casos similares en la Liga Mx, donde los jugadores tienen que abandonar las canchas por temas médicos, como lo vivió hace 20 años el ex integrante del Atlas César Andrade tras sufrir un accidente automovilístico y perder una pierna.