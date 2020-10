D

e pronto hemos oído, visto y leído que los fideicomisos se erigen como piedra angular de la ciencia y la tecnología mexicana. También lo hacen como instrumentos indispensables para una miríada de actividades adicionales. Sin ellos, el derrumbe de científicos, profesores e investigadores se viene a tierra. Similar encuadre se predica de artesanos, periodistas, desaparecidos, deportistas, enfermos graves y toda una multitud adicional. No se podrá continuar sin esos apoyos y los investigadores tendrán que salir a la calle a protestar. Un verdadero y trágico horror que se cierne sobre una comunidad que ha trabajado tanto por el progreso y desarrollo de este agobiado país. La incertidumbre se ha apoderado de las mentes de creadores claves y no atinan a saber qué les depara el destino. La insensibilidad de los altos funcionarios del gobierno, precedidos por el mismo Presidente de la República, se ha impuesto a la cordura, el presente y al futuro de esta nación. Delante queda el enojo, la rabia, incluso la desesperación de muchos jóvenes que presienten que, lo que han escogido como destino profesional, puede ya no existir o está en vías de desaparecer.

Qué hacer ante tamaño despropósito de unos cuantos burócratas encumbrados que no analizan primero, encuentran los errores, encubrimientos o delitos y, después, denuncian a infractores antes de proceder a exiliar los fideicomisos. Esos señores y mujeres que ahora deciden, imbuidos en posturas ideológicas poco claras, contrarias a toda lógica, son los merecedores al título de irresponsables. Tal es la rasposa defensa que lanzan los que ven, en los fideicomisos, otra ruta de ataque al cambio mandatado en progreso.

Los fideicomisos son, por ejemplo y según esta versión catastrofista, el cimiento de la investigación científica. Sin ellos la tragedia aguarda a sólo un doblar la siguiente esquina. Nada se podrá hacer de aquí en adelante sin tan fecunda e indispensable formulación jurídico-administrativa. Lanzarán a toda una comunidad de laboriosos, preparados formadores de bases para el bienestar de los demás al yermo del desamparo y la inopia presupuestal. Comunidades que, aunque un tanto apáticas para participar en política, sí votaron por un cambio (drástico) en el entorno nacional. Ellos y ellas quieren, desean, que el bienestar sea el ambiente que los rodee y, para tal logro, que la opaca fiesta fideicomitente prosiga. Tal vez decidan que no sólo a ellos y ellas se les encierre en esa precisa forma defendida, sino que abarque a todo eso que nunca prefiguran como necesario destinatario: el pueblo. A lo mejor y en su mero fondo desean un fideicomiso para cada mexicano, integrar una verdadera república de los fideicomisos.