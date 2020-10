Enrique Méndez y Roberto Garduño

Miércoles 28 de octubre de 2020, p. 13

La oposición en la Cámara de Diputados reventó anoche el quórum para impedir que se aprobara una reforma a la Ley General de Salud con la cual se busca transferir hasta 33 mil millones de pesos de fondo de salud del Instituto de Salud para el Bienestar a la Tesorería. Al verificarse la asistencia de diputados, sólo ratificaron su presencia en la sesión 239 legisladores, apenas 12 menos que el mínimo de 251 obligatorio para continuar con los trabajos.

Morena tiene 251 diputados, pero el ausentismo en sus filas redujo la presencia de legisladores, y al ser sometida a votación en lo general, en el tablero de asistencia sólo se registraron 236 votos, lo que obligó a un receso pero, al concluir, se confirmó la falta de quórum, por lo cual la modificación no pudo ser aprobada. Así, la mesa directiva levantó la sesión y citó para hoy a las 11 horas, en modalidad presencial; empezará con el mismo tema a debate.

Horas antes la Comisión de Presupuesto aprobó, con el voto favorable de Morena, PT, PES y PVEM, la adición de un párrafo segundo al artículo 77 bis 17, y modifica el párrafo segundo del artículo 77 bis 29, de la Ley General de Salud, por el cual se establece que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ordenará al Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1º de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso. La decisión se enfoca en la prioridad extraordinaria que implica la pandemia de Covid 19.

El argumento de los promoventes fue que esos recursos se destinarán a la compra de vacunas contra la pandemia, no obstante que no se especifica el destino de esos fondos y se subraya que la autoridad hacendaria podrá utilizar los 33 mil millones a actividades en salud. Y consideran que el Fondo de Salud (gastos catastróficos) no se quedará sin recursos, porque en el año en curso se asignaron 16 mil 205 millones de pesos, por lo que, aplicada la fórmula de la iniciativa, el monto reservado en el fondo sería de 32 mil 411 millones.