El vocero de este organismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mauricio Rodríguez Álvarez, indicó que el hecho de que ocho entidades del país han regresado a semáforo rojo no es un rebrote nacional. Hay lugares donde ya pasó o prácticamente van de salida, pero hay otros donde ya había pasado y volvió a subir, por ejemplo Nuevo León. Es muy importante que a la gente le quede claro que debe cuidarse y protegerse .

Se ha observado en otros países que cuando se relajan las medidas de prevención y protección frente al Covid-19, se corre el riesgo de que se registren más contagios y se produzcan los rebrotes. Por ello, de acuerdo con la Comisión Universitaria de Atención a la Emergencia del Coronavirus, ante el regreso de varias estados en México al semáforo epidemiológico rojo, no es momento de bajar la guardia.

Respecto a la cercanía de la época de festividades en México, como el Día de Muertos, Hallowen, Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, Navidad y Año Nuevo, el llamado debe ser a no juntarse, a no estar muchas personas en el mismo sitio. Habrá que replantear, de acuerdo con Rodríguez Álvarez, la dinámica de las convivencias, porque cualquier situación que provoque que no se pueda mantener la sana distancia o que haya varias personas en un sitio cerrado o mal ventilado, aumenta los riesgos considerablemente.

Sobre los viajes y las vacaciones, indicó que lo mejor no es viajar, o sólo hacerlo por cuestiones indispensables.