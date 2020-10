Afp y Ap

Miércoles 28 de octubre de 2020

Nueva York. Keith Raniere, fundador de la secta de superación personal NXIVM, entre cuyos miembros figuraron millonarios y actrices de Hollywood, fue sentenciado este martes a 120 años de prisión por un juez de esta ciudad. Se comprobó que el grupo tenía mujeres a quienes convertía en esclavas sexuales, y para identificarlas como tales eran marcadas con un hierro candente con las iniciales de Raniere.

El año pasado, Raniere, de 60 años, fue hallado culpable de obligar a mujeres a tener sexo con él, en condiciones de maltrato y privación de su libertad.

En total, ocho mexicanos son señalados de ser miembros de la secta e incluso de pertenecer al círculo cercano a Raniere, si bien ninguno de ellos es buscado por la justicia.Algunos de ellos son Emiliano y Cecilia Salinas Ocelli, hijos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Emiliano, además, es sospechoso de haberse asociado con Raniere en varios centros de la secta en diversas ciudades estadunidenses.

En un mensaje publicado en Twitter durante el proceso de Raniere, Emiliano Salinas aseguró que se desvinculó de NXIVM de manera inmediata a inicios de 2018, cuando una conocida involucrada en la secta le contó las atrocidades padecidas.

Asimismo, Ana Cristina Fox, hija del ex presidente Vicente Fox, negó formar parte de NXIVM (se pronuncia nexium) después de que el diario estadunidense The New York Times la incluyó entre los mexicanos pertenecientes a este grupo. Rosa Laura Junco, hija del empresario del sector editorial Alejandro Junco de la Vega, dueño del diario Reforma, también fue mencionada el año pasado entre los miembros mexicanos, al igual que Federico de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado.