Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de octubre de 2020, p. 7

El PRI pidió al gobierno que pague la defensa jurídica del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado por el gobierno de Estados Unidos de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

En opinión de este partido, la defensa, cubierta con recursos públicos, serviría para evitar que las fuerzas armadas mexicanas “queden en el desamparo y expuestas a ser víctimas de represalias por parte de organismos policiacos y de inteligencia extranjeros.