También establece que no se cumplieron a cabalidad los objetivos de la política del gasto y que los avances en el cumplimiento de las metas de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad y, por tanto, no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

El procedimiento aprobatorio se perfiló desde el mediodía en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una vez que avaló, en lo general y lo particular, el dictamen por el que no se aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Las entidades con mayor monto observado son estado de México, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Chihuahua. Persistió en el dictamen la orden a la ASF de continuar el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la cuenta pública 2018, así como a remitir semestralmente a la Cámara de Diputados información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados. Esa facultad se establece en el artículo 74 de la Constitución y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El diputado Daniel Gutiérrez (Morena) aseguró que en 2018 no se cumplieron los objetivos de desarrollo nacional, no se logró mejorar la calidad de vida de los mexicanos; hay graves irregularidades y no se cumplió con las metas de la política de gasto.