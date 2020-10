L

os gobernadores que forman la Alianza Federalista agarraron al vuelo la invitación y reto que les hizo en su conferencia matutina de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador y en cuestión de horas (con el jalisciense Enrique Alfaro como primero en reaccionar) ya estaban ayer mismo anunciando que buscarán hacer consultas populares en sus terruños para definir el rol que deben asumir respecto del pacto fiscal nacional que impugnan y en concreto frente al presupuesto federal de egresos de 2021.

Las primeras expresiones de algunos de esos gobernadores antiobradoristas muestran la textura más bien electoral y marcadamente informal del asunto. Algunos de ellos ensayaron de botepronto las posibilidades de las mencionadas consultas, formulando a la audiencia preguntas tendenciosas y obteniendo desconcertadas respuestas que, sin embargo, los mandatarios pretendieron clasificar como apabullante respuesta indicativa de que en sus entidades hay una mayoritaria objeción a las políticas federales del andresismo.

El tema, desde luego, no es tan sencillo. Hay un marco constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que no puede ser removido sólo por escarceos de oportunidad. Y el punto específico de los pesos y centavos que se entregan a la autoridad federal y los que se reciben del centro a las entidades federativas no soporta ni merece un trato simplista y demagógico.

Por lo pronto, ayer hubo respuesta de siete mandatarios morenistas (en diverso grado) al activismo de gobernadores antiobradoristas como el citado Alfaro (MC), el michoacano Silvano Aureoles (PRD), el coahuilense Miguel Ángel Riquelme (PRI), el independiente neoleonés Jaime Rodríguez Calderón y los panistas de Aguascalientes, Martín Orozco; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.