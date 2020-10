L

a respuesta del presidente López Obrador a los exaltados gobernadores que quieren romper con el pacto federal tuvo la forma de una sugerencia: ¿por qué no consultan con la ciudadanía de sus respectivas entidades? ¿Están de acuerdo con sus gobernadores? El de Jalisco, Enrique Alfaro, le tomó la palabra y anunció que comenzará la organización de una consulta. Aunque no está en el temario que se ha tocado hasta hoy, yo propondría que agregaran una pregunta al sondeo: ¿Estás de acuerdo con el desempeño del gobernador? Podrían salir a flote muchas circunstancias sobre la vida, corrupción y despilfarro de los ejecutivos locales y el abandono en que tienen a los pueblos.

Los ricos del virus

La pandemia hundirá en la pobreza a una cantidad innumerable de familias en todo el mundo. Sin embargo, las cinco familias más pudientes del planeta se harán más ricas. Controlan 621 mil millones de dólares. De acuerdo con un estudio elaborado por la firma Buy Shares, que alerta sobre las desigualdades que el sistema actual está creando en Estados Unidos y otras grandes economías globales, la familia Walton, dueña de Walmart, ocupa el primer puesto de su lista con una fortuna de 215 mil millones de dólares. Como punto de comparación, las reservas internacionales del Banco de México suman poco menos de 200 mil millones de dólares.

Le sigueN laS familias Mars, dueña de 120 mil millones de dólares, gracias a su imperio alimentario, en el que destacan las famosas barras de chocolate, y Koch, de Industrias Koch, que alcanza el tercer puesto con 109 mil 700 millones. Va enseguida la familia Al Saud, cuyas grandes reservas de petróleo le han generado una fortuna de 95 mil millones, y la india Ambani, del conglomerado de empresas Reliance, con 81 mil 300 millones. El estudio de la firma neozelandesa Buy Shares recordó que cuando se pone el foco sobre los más ricos del planeta, se detectan también las crecientes desigualdades que sufren la mayoría de las grandes economías globales . Urge un impuesto universal sobre las grandes fortunas.

120 años de cárcel