Apoya plan de AMLO contra el outsourcing

n la mañanera, AMLO hace una crítica muy fuerte y a la vez sutil a varios sectores de la política y economía en México, y pone en la mesa el tema del outsourcing.

Parece un llamado a los jóvenes a exigir los derechos laborales que nos corresponden, y a la vez, un jalón de orejas al senador Ricardo Monreal, quien pretende hacer negociaciones con los empresarios mexicanos e internacionales, para quedar bien con ellos, pero no con la clase trabajadora.

Lo que plantea el Presidente sobre la subcontratación es muy importante, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los mexicanos; ve a futuro para ir construyendo bases sólidas en la política laboral. Dice él en la mañanera: voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. Va a ser otro tema polémico, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción .

Y cómo no estar de acuerdo en ese tema tan importante. Miles de mexicanos padecen precariedad laboral, por más que el outsourcing tenga diferentes formas de ocultar la precariedad, nadie merece estar bajo esas condiciones.

Es importante que la población juvenil esté al pendiente de este tema, no podemos dejar la oportunidad de erradicar esas prácticas. En México sí hay trabajo, pero precario, que a futuro no da seguridad de nada. No perdamos la oportunidad de luchar por lo que ya nos han quitado.

Miriam Edith López González

Precisiones de la STPS a México SA

Por este medio, aclaramos los señalamientos vertidos por Carlos Fernández-Vega en su columna México SA, publicada ayer, relacionada con el conflicto de huelga en Notimex. 1. Una vez más se señala información ajena a la realidad, pues en ningún momento ha existido ni chantaje ni amenaza a ninguna de las partes, sólo se pide públicamente el cumplimiento a la ley a la que deben someterse todos los empleadores y trabajadores en los procesos de huelga.

2. Como todo proceso jurisdiccional, de existir denuncias, éstas deben investigarse y se actúa de acuerdo con sus resultados, siempre con estricto apego a derecho.

3. Es evidente que Carlos Fernández-Vega desconoce no sólo del proceso legal y del derecho laboral, sino además del caso que pretende defender, descalifica, sin elementos ni razones, y sólo demuestra posiciones personales que rompen con los criterios periodísticos mínimos. 4. La STPS reitera su llamado al diálogo como la vía idónea para la solución del conflicto.

Luis Urquieta Prieto, director general de Comunicación Social

Respuesta de Carlos Fernández-Vega

Luis Urquieta Prieto intenta negar lo innegable: la Secretaría del Trabajo es un desastre y el conflicto de intereses de su titular resulta ostentoso, además de que en el conflicto laboral de Notimex su intervención sólo agrava el conflicto, comenzando por la insana relación con un sindicato al que, sin más, le dio la toma de nota.