Miércoles 28 de octubre de 2020, p. 28

San Miguel Totolapan, Gro., En medio de disputas entre los grupos delincuenciales Los Granados, La Familia Michoacana y el de Chano Arreola por el control de territorios en el Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur, en las regiones de la Costa Grande y la Tierra Caliente, los lugareños buscan alternativas para dejar de sembrar amapola.

A lo largo de los caminos de terracería del Filo Mayor se observan los plantíos; en uno de ellos, Félix, de 25 años, dijo en entrevista: “En la sierra el estudiante está marginado; no hay apoyo del gobierno. Yo no acabé mi preparatoria por falta de recursos. Desde hace cinco años soy amapolero, y tengo 22; tengo un hijo de dos años. Mi familia se dedica a sembrar amapola; ellos me enseñaron a sembrar y no nos quedó de otra.

Yo estudiaba en Atoyac. Me iba muy bien, pero había mucha delincuencia allá abajo y me dio miedo seguir estudiando. Quería ser contador. Si Dios quiere, le voy a echar muchas ganas para que mis hijos no pasen por lo mismo.

José Armando Álvarez , de 22 años de edad, consideró que en las ciudades hay mucha delincuencia, broncas y alcohol, pero creo que se puede cambiar; de aquí pueden salir buenas personas, como licenciados. En mi caso, quería estudiar para ingeniero civil, pero por falta de dinero ya no pude .

Félix Ortiz, de 58 años, abuelo del joven Félix, expuso que la amapola no nos dejó nada porque no sabemos leer; sólo nos dejó para sobrevivir. Aquí se casan jóvenes y también se dedican a la siembra y hay mucha violencia. Ahora esperamos apoyo. Yo voté por (López) Obrador. No somos delincuentes .

Norberto Verónica Juárez, de 55 años, 35 de ellos sembrando amapola, y padre de seis hijos, puntualizó: “El cultivo de los enervantes es de subsistencia. Estamos aislados, nos identifican como autores de la delincuencia, pero no nos queda de otra, pues las comunidades del Filo Mayor son las más marginadas.