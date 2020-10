Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de octubre de 2020, p. 22

Pese al incremento de contagios por Covid-19 observado en días recientes, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco) descartó que se suspenda El Buen Fin, programado para realizarse del 9 al 20 de noviembre.

En conferencia virtual, José Manuel López Campos, presidente de ese organismo del sector privado, comentó que el cambio de semáforos epidemiológicos puede propiciar que haya mayores restricciones en los establecimientos comerciales que participen en la décima edición del programa de reactivación económica, pero no derivará en su cancelación.

Sobre la pregunta concreta de si hay un riesgo de suspender El Buen Fin, no, no lo hay. Estamos muy cerca, estamos a unos días de que se inicie El Buen Fin. ¿Qué puede suceder? Que de acuerdo al color en que se encuentren los semáforos epidemiológicos en algunas entidades haya mayores restricciones en aforos y horarios, pero no que se suspenda , aseguró.

Apuntó que incluso el mismo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, ha insistido en que detener la actividad económica no es una opción viable ante el aumento de casos de contagios por Covid-19.