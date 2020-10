La CFE no está en contra de las energías limpias. Nuestra visión es la repotenciación de las energías hidraúlicas del país, que son una inversión pública valiosísima y sólo despachan para apoyar a las plantas eólicas y solares ante su intermitencia y además no pagan el servicio que prestan las presas.

En su mensaje inicial señaló que se ha engendrado una élite, integrada por ex funcionarios públicos, centros de pensamiento, grupos de abogados y jueces trabajando por imponer el derecho corporativo.

Sobre la reciente carta que congresistas democrátas y republicanos enviaron al presidente estadunidense en la que manifestaron su preocupación por los cambios para fortalecer a CFE y Pemex, dijo que tiene un olor vinculado a intereses .

Manifestó que lo que les interesa a las empresas nacionales y extranjeras es apoderarse del mercado mexicano que vale 4 trillones de dólares, estimó.

Sobre los cuestionamientos de Anilú Ingram Vallines, del PRI, sobre la cancelación de la construcción de una planta de Iberdrola en Xalapa, Veracruz, y sobre cuáles serán los apoyos a los afectados por el Covid-19, el titular de la CFE señaló que el apoyo que se dio a la mayoría de la población en la actual coyuntura sanitaria fue no cobrar el consumo que superaba la tarifa doméstica, lo que significó un costo para la empresa de 8 mil millones de pesos.

Acerca de la cancelación de la planta de Iberdrola en Xalapa, explicó que estos inversionistas exigían que se les vendiera el gas al precio que ellos querían.

Además, Iberdrola vende la electriciddad a CFE a precios elevados con contratos leoninos. También abusaron de la figura de autoabastecimiento en las que hay empresas que tienen hasta 18 mil tiendas y son socios de estas compañías que no pagan ni un centavo por el soporte.

Que inviertan y que no vengan a saquear

En una comparecencia de nueve horas acusó a la española Iberdrola de imponer contratos leoninos y adelantó que se tendrán que renegociar. Queremos una iniciativa privada que invierta y no que venga a saquear . Explicó que las centrales privadas eólicas y solares no pagan transmisión, por lo que se tienen que adecuar los contratos porque la CFE no va a subsidiar a sus competidores.

Bartlett Díaz comentó que pese al recorte en el presupuesto de la CFE (de unos 40 mil millones de pesos para el próximo año según la propuesta de Presupuesto) se trabajará en la reducción del costo financiero y se esperan obtener ingresos adicionales con la mayor demanda esperada en 2021 por la recuperación económica tras la pandemia.

Señaló que se ha logrado un ahorro en el costo de la deuda de 5 mil millones de pesos con el refinaciamiento de sus pasivos en condiciones más favorables.

Resaltó la defensa y la restitución de las condiciones laborales a los trabajadores para jubilarse bajo las condiciones anteriores a la reforma energética, al señalar que fue legal que les hayan elevado la edad de jubilación pero fue inmoral, situación que se revirtió por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.