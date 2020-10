L

a pobreza y la desigualdad social extrema de México han es­tado presentes por un tiempo sin principio ni final; pero su conceptualización, su alcance –inimaginable para los de arriba–, sus orígenes y causas, sus impactos en la vida y la muerte de los más han permanecido recluidos en los estrechos espacios de la academia, en unos pocos medios de comunicación y no mucho más allá, como cuidadosamente alejados de las víctimas. Sigue siendo tema para iniciados y enterados, al que permanecen ajenos los agraviados con sus vidas destrozadas.

Su silencio habla de la distancia sideral entre su presente aterrador y su conciencia reducida sobre el carácter del problema y el lugar desde donde manan las causas de lo que les ocurre. Con las pequeñas excepciones de siempre, prevalece la imagen de que los pobres son pobres porque son pobres. Es así para los de arriba y también para los pobres mismos. La pobreza, sin embargo, no es un modo de ser, sino un modo de estar; en español tenemos bien diferenciados y entendidos ambos verbos. Están pobres porque la historia de un sistema depredador de relaciones sociales entre los mexicanos construyó la riqueza y la pobreza existentes, creó a un tiempo a los incluidos y a los excluidos, y montó las condiciones de reproducción del sistema que los crea. En este sentido, importa más el sistema y sus formas de su reproducción, que el alcance actual de la inmensa brecha de la desigualdad. Los pobres no dejarán de estar pobres, porque el gobierno les allegue las ayudas que, de otra parte, les son vitales cada día.Los pobres dejarán de estar pobres, aun prevaleciendo una desigualdad morigerada, cuando todos tengan techo y vestido dignos, alimentación suficiente y correcta, educación hasta los grados máximos, salud igual a la de cualquier otro mexicano. Con el Covid-19, a los pobres les espera lo peor en todas partes. Según el informe del Banco Mundial para su reunión semestral, este año la pandemia arrojará a la pobreza extrema entre 88 y 115 millones de personas, que el banco define, patéticamente, como vivir con menos de 1.90 dólares al día. No hay lucha social tan indispensable como la que deben dar los desposeídos, pero necesitan saber más sobre su propia condición.

No existe problema mayor ni asunto más importante para la República y su futuro inmediato y de largo plazo que la suma pobreza existente, la desigualdad de la que forma parte, y el sistema que las reproduce. Asunto sobre el que sería necesario informar con suficiencia y persistencia a los excluidos. Debiera hacerlo el gobierno que surgió de ese pueblo excluido; debiera ser motivo de debate permanente en Morena, algunos de cuyos miembros están interesados en este problema.