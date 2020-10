Afp, Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2020, p. 14

Londres. El laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca anunció ayer que los ensayos de su vacuna contra el Covid-19 dan resultados prometedores sobre una respuesta inmunitaria entre los jóvenes adultos y las personas mayores.

Es alentador ver respuestas inmunitarias parecidas entre las personas mayores y los jóvenes adultos , señaló un portavoz de AstraZeneca, que colabora con la Universidad de Oxford en el desarrollo del fármaco.

Los resultados sustentan las pruebas sobre la seguridad y la respuesta inmunitaria de la inyección, según el grupo. La universidad precisó por su parte que estos datos provienen de los primeros ensayos clínicos, los llamados de fase 2.

La vacuna se encuentra actualmente en el nivel de ensayos clínicos más amplios (fase 3), es decir la etapa previa a su autorización por parte de las autoridades de salud, y los resultados de estas pruebas se esperan este año.

En el mundo van 43 millones 374 mil 127 contagios y un millón157 mil 284 muertes por coronavirus, según Johns Hopkins.

Enjuages nasales y orales disminuirían carga viral

Algunos enjuagues nasales y orales podrían ser útiles para disminuir la carga viral en la boca después de la infección, e incluso podrían ayudar a reducir la propagación del nuevo coronavirus, señaló una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Sin embargo, los expertos externos advirtieron contra la sobreinterpretación de los resultados del estudio, que podrían no tener relevancia práctica para el nuevo coronavirus, declaró el diario The New York Times.

El estudio analizó el coronavirus 229E, que causa resfriados comunes, y no al nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca una enfermedad más grave, por lo que científicos consideran que no son intercambiables. Además, no se reclutaron voluntarios para el experimento, que se realizó en células hepáticas humanas en un laboratorio, por lo que los resultados son inconclusos, puntualizó el periódico estadunidense.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a no bajar la guardia ante el empeoramiento de la situación de la pandemia en Europa y Estados Unidos, tras los comentarios del jefe de gabinete estadunidense, Mark Meadows, sobre que no intentarían controlar la enfermedad.