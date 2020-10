▲ Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, el 13 de agosto de 2019, cuando llegó al Reclusorio Sur y fue vinculada a proceso. Foto Pablo Ramos

Durante una audiencia de ocho horas en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Sur, el impartidor de justicia señaló que no se realizaron argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso y que las razones que lo sustentan deben hacerse en la correspondiente audiencia de juicio oral.

Robles continuará en prisión preventiva en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha, luego de que el juez decretó improcedente el sobreseimiento solicitado por los abogados de la ex secretaria, quienes pidieron que su clienta siguiera el proceso en libertad y el delito continuara por la vía administrativa, ya que el ejercicio indebido del servicio público supuestamente se derogó en 2006.

El juez de control Ghanter Alejandro Villar Ceballos rechazó anular el proceso que se inició a Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por ejercicio indebido del servicio público, al ocasionar daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, caso conocido como la estafa maestra.

En la etapa de la audiencia intermedia, el juez federal determinará si son pertinentes y suficientes las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para acusar a Robles Berlanga.

Tras la audiencia, Epigmenio Mendieta agregó que analizará si impugna el fallo de Ghanter ­Alejandro.

Por la mañana, Robles Berlanga aseguró que tiene información confiable, de fuentes de la FGR, de que servidores públicos se han reunido con sus ex colaboradores ofreciendo impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesitan .

En carta que publicó en redes sociales, anotó que también tiene conocimiento de que lo que pretenden para que obtenga su libertad como en otros casos , es que señale como responsables a sus ex colegas de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, “con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías.