Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2020, p. 11

El Senado realizó ayer más de 500 pruebas PCR para detectar posibles contagios de Covid-19 entre legisladores, personal de apoyo, asesores y trabajadores en general. Las medidas de prevención sanitaria se reforzaron después de que el pasado sábado falleció el legislador de Morena Joel Molina, quien asistió a la sesión del martes previo –la cual duró más de 12 horas y media– en la vieja casona de Xicoténcatl.

Después de realizarse la prueba PCR para detectar síntomas de Covid-19, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que no se permitirá el acceso a las sesiones a quien no cuente con su certificado negativo actualizado, no habrá asesores y sólo permanecerán en el Pleno la mitad de las y los legisladores, el resto estará en sus oficinas.