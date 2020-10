Ante las críticas de la oposición de que con el cambio de política y reglas en materia energética se ataca a inversionistas, dijo: “Nosotros no atacamos a la inversión privada, trabajamos con ellos. Mostramos contratos leoninos, corrupción, malversación, malas prácticas, eso es lo que hemos estado haciendo, pero no con toda la iniciativa privada en general, no. Y se tiene que mostrar porque hay que reportar al pueblo y porque estamos en negociaciones para decir a los empresarios ‘no puede ser, contratos irregulares no’. No atacamos a nadie”.

Indicó que se trabaja para obtener la autosuficiencia energética y eliminar paulatinamente la importación de combustibles. El apoyo y rescate de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, constituyen una parte esencial en la política pública y económica del país para garantizar la seguridad nacional.

Agregó que considerar al sector energético como utilidad de interés público y no privado es la regla establecida para garantizar a los mexicanos el acceso a la energía de calidad a precios accesibles.