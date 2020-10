En cuanto a los funcionarios que busquen una candidatura para las próximas elecciones, López Obrador dijo que tienen hasta el sábado para presentar su renuncia. Recordó que el fraude electoral ya es un delito grave y pidió que si se observan irregularidades deben denunciarse. Cuando no hay democracia el que llega a un cargo se siente absoluto y hace lo que le da la gana. Cuando la hay existe escrutinio público, hay vigilancia, hay elecciones y si la gente del gobierno se porta mal ya no votan por ese partido .

Aseguró que no se va a utilizar el presupuesto para favorecer candidatos y partidos, los funcionarios no pueden promocionarse, si hay pruebas tienen que denunciar y el fraude electoral ya es delito grave, quien lo comete va a la cárcel y no tiene derecho a fianza .

Al hablar del breve acto en Nuevo Laredo con Cabeza de Vaca, señaló que desde su arribo se percató de que había autobuses para trasladar gente, a pesar de que por la pandemia deben cuidarse.

Comentó que la gente lo respetó y sólo algunos líderes gritaron consignas; ahí se planteó lo del agua y vamos a buscar la forma de atenderlo. Se ha propiciado durante el periodo neoliberal mucho acaparamiento favoreciendo a la empresa lechera Lala y a plantas cerveceras, desatendiendo el abasto humano y para el riego .