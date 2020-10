Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2020, p. 3

Alfonso Durazo Montaño, quien en estos días dejará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para irse a competir por la gubernatura de su natal Sonora, asegura que ninguna zona del país, como sí ocurrió en el pasado, está dominada por el crimen organizado. También sostiene que no hay organización delictiva que tenga capacidad para retar al Estado, y defiende la política que en la materia aplica la presente administración: “nuestra estrategia no ha fallado.

“Históricamente había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado. Eso se acabó. Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado –zona que se localiza en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que controló Joaquín El Chapo Guzmán– ni en la Tierra Caliente de Michoacán ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no dominan en esos lugares”, sostiene.

En entrevista con La Jornada, conviene en que aún no se puede cantar victoria, pero según él, sí hay un debilitamiento, en general, de todas las organizaciones criminales. Para Durazo Montaño, el cártel Santa Rosa de Lima prácticamente desapareció luego de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, y los grupos que actúan con mayor fuerza son los cárteles Jalisco Nueva generación (CJNG), el de Sinaloa y el del Noroeste (Zetas vieja escuela).

También advierte que Rafael Caro Quintero, un capo de los años 80 del siglo pasado –se le acusó de ser partícipe del asesinato de Enrique Camarena Salazar, un elemento de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en 1985– y que fue extrañamente liberado el sexenio pasado, busca retornar a la actividad criminal desde la zona de Caborca, Sonora .

A continuación, extractos de la entrevista con Durazo Montaño, quien se hizo cargo de la SSPC desde el primero de diciembre de 2018:

–¿Qué papel están jugando las agencias extranjeras en la estrategia de seguridad?

–Se ha dejado atrás la hipocresía diplomática y la simulación en la colaboración internacional. Históricamente la DEA tuvo copadas, no cooptadas, a diversas instituciones nacionales de seguridad. Hoy hay una amplia colaboración, abierta, con toda la disposición del gobierno mexicano, pero en un marco total de respeto a nuestra soberanía.

–¿Cree usted que la DEA desconfía de las autoridades mexicanas y por eso no informó de las indagatorias del general Salvador Cienfuegos Zepeda?

–La DEA es una agencia compleja, tiene su historia, no la voy a relatar. Tenemos una relación de colaboración, más que con una agencia, con el gobierno de Estados Unidos. Hemos partido de reglas claras y transparentes, de una total colaboración, porque tenemos muy claro que la dimensión de las organizaciones criminales del país tienen un carácter trasnacional, consecuentemente tenemos que enfrentarlas de manera coordinada con otros países, particularmente con Estados Unidos y con la Unión Europea.

Sí hemos sido exigentes en el sentido de que los términos de la colaboración, la participación de esas agencias con las instancias del gobierno federal se den en un marco de respeto total a nuestra autonomía, a nuestra soberanía. Nada fuera de lo común, es lo mismo que exige Estados Unidos o cualquier país de la Unión Europea. Sonará a una cosa nueva, pero no debería de sorprendernos.

–Los índices de homicidio son ahora más altos que cuando Calderón declaró la guerra al narcotráfico. El año más violento fue 2019. ¿A qué lo atribuye?

–Recibimos en una condición difícil los niveles de inseguridad en el país. En 2018 los califiqué como un estado de emergencia nacional. Afortunadamente hemos superado esa situación, ya que no podíamos hacer frente como Estado mexicano a la delincuencia con los instrumentos que se contaba.