Ilegal , entregar a ex guerrillero a Guatemala

a entrega del ex guerrillero César Montes a militares guatemaltecos es violatoria del principio de legalidad, al no haber existido de por medio un procedimiento de extradición.

A cualquier persona acusada de cometer un delito se le debe respetar la presunción de inocencia y someterla a los procedimientos establecidos para tal propósito. En estas situaciones se aplica la Ley de Extradición Internacional.

Este caso también evidencia que es indispensable la ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual determina que la expulsión de las personas extranjeras será previa audiencia conforme al procedimiento previsto en la ley .

No obstante que dicha ley fue aprobada por el Senado en 2015, ha permanecido en la congeladora desde esa fecha.

( En San Lázaro congelan 5 leyes en materia de derechos humanos , Andrea Becerril, La Jornada, 5 de diciembre de 2016)

Pilar Noriega García

Elogia a la Conagua por acuerdo con EU

La disputa por el agua está entre los principales conflictos socioambientales que padece el país. Por ello debemos felicitarnos luego de la forma en que el gobierno y la Conagua resolvieron el cumplimiento del tratado de aguas con Estados Unidos, con lo que se supera por un tiempo el conflicto provocado por un grupo de labriegos de Chihuahua.

Con esta acción la Conagua privilegia el abasto para consumo humano del preciado líquido, por encima de los nada claros y egoístas intereses regionales de los agricultores que ocupan la presa La Boquilla, apropiándose virtualmente de un recurso que pertenece a toda la nación y por el cual, dicho sea de paso, no abonan ni un centavo por metro cúbico suministrado, además han aumentado en forma indiscriminada el área de riego con cultivos con altos requerimientos de agua.

La 4T enfrenta momentos muy difíciles en términos de la regulación, sustentabilidad y gobernanza hídrica, cuya administración y gestión integral compete a la Conagua. Extraña por ello que, a partir de un artículo periodístico, casi de manera indiscriminada se haya puesto en tela de juicio la presencia de numerosos especialistas que laboran en este importante organismo federal.

Por ejemplo, Éric Gutiérrez López, biólogo egresado de la UNAM y con doctorado en ciencias y tecnología del agua por el IMTA, quien, con profesionalismo y honestidad, ha luchado por reducir la contaminación de los cuerpos de agua en el país por más de 15 años en la gerencia de Calidad del Agua, un experto en la medición de su calidad y la regulación de descargas de aguas residuales.