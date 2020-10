Afp

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2020, p. 28

Ankara. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó ayer a sus conciudadanos a boicotear los productos franceses, en medio de una disputa con su homólogo Emmanuel Macron por sus declaraciones en defensa de la publicación de caricaturas del profeta Mahoma.

“Así como en Francia algunos dicen: ‘no compren marcas turcas’, me dirijo desde aquí a mi nación: Sobre todo, no presten atención a las marcas francesas, no las compren”, declaró Erdogan.

El mandatario acusó que se está llevando a cabo una campaña de linchamiento contra los musulmanes parecida a la que se dio en Europa contra los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial .

En dos ocasiones este fin de semana, el presidente turco cuestionó la salud mental de Macron, al denunciar su postura hacia los musulmanes.

En la raíz de la ira de Erdogan están las declaraciones de la semana pasada de Macron prometiendo que Francia no renunciaría a las caricaturas ni a la libertad de expresión, durante un homenaje nacional a Samuel Paty, el profesor decapitado en un ataque islamita por mostrar en clase caricaturas del profeta Mahoma.