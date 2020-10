Mariana Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2020, p. 30

Querétaro, Qro., Un total 84 computadoras que tenían cinco años de antigüedad y en sus discos duros guardaban información sobre el padrón de beneficiarios de programas sociales, fueron sustraídas de la sede de la Secretaría de Bienestar de Querétaro el sábado pasado, informó el delegado Gilberto Herrera Ruiz.

El funcionario federal dio a conocer que la denuncia ya está radicada en la Fiscalía General de la República (FGR). Aseguró que el hurto no fue cometido por gente improvisada, pues no dejaron huellas dactilares, y detalló que el vigilante no ha sido localizado, por lo que sospechan que fue secuestrado o es cómplice.