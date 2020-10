Va a ser bastante complicado y tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible, ya que no hay más opciones. Lo importante es tratar de evitar contagios y cumplir con las recomendaciones que nos están dando para no seguir propagando el virus y pretender que todo sea normal otra vez , comenta el deportista, luego de que España rebasó el millón de casos y los hospitales están a su máxima capacidad.

Sin competencias en 2020

El Covid-19 dejó al clavadista sin opciones de generar recursos en las competencias Cliff Diving, organizadas por Red Bull, uno de sus dos patrocinadores, pues en el serial se reparten premios económicos a los que suben al podio. El mexicano ha sido ganador de estas pruebas y un referente en recientes años.