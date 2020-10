Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2020, p. a10

Hasta entre los directores técnicos de la Liga Mx hay niveles, pues no todos logran plasmar una cláusula de rescisión en sus contratos. Quienes la tienen, llevan un plus hacia el objetivo de poder desplegar su idea futbolística en el plantel, expone el estratega Rubén Omar Romano, luego de conocer el cese de Alex Diego del timón de los Gallos Blancos del Querétaro.

Además, el ex jugador argentino señaló que hoy día es importante que los estrategas cuenten con un promotor, tanto para encontrar colocación cuando están en el desempleo –como es su caso–, como para negociar la citada cláusula que les da cierta tranquilidad y mayor margen de maniobra.

Diego es el sexto técnico cesado en el torneo Guardianes, tras Rafael Puente (Atlas), Luis Fernando Tena (Chivas), Alfonso Sosa (Necaxa), José Manuel de la Torre (Toluca) y Francisco Palencia (Mazatlán). Fue destituido este lunes tras perder ante Necaxa y sumar siete fechas sin ganar. Dejó a los Gallos con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y nueve derrotas.

En un comunicado, la directiva emplumada informó de la baja del timonel y precisó que la relación se rompió en los mejores términos. Agradecemos el profesionalismo y, principalmente, la entrega que Alex Diego le puso al proyecto. Siempre buscó lo mejor para el club, dando su máximo esfuerzo en cada entrenamiento y en cada partido , dice el mensaje.