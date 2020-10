Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2020, p. a10

La cada vez más escasa exportación de futbolistas mexicanos a las ligas europeas evidencia que los tricolores aún no tienen la capacidad para jugar en torneos de alto nivel , consideró el visor de talentos Ángel Coca González, quien señaló que dicha situación se debe, principalmente, a la falta de trabajo en las fuerzas básicas, así como al gran número de foráneos que militan en nuestro certamen .

Luego del reciente cierre de fichajes en las ligas del viejo continente, sólo tres jugadores mexicanos lograron ser contratados por equipos de dicha zona: Gerardo Arteaga, quien formaba parte de Santos Laguna, se integró al Genk, de Bélgica, mientras Eugenio Pizzuto, otrora elemento del Pachuca, firmó con el Lille, de Francia, y Alejandro Gómez, canterano del Atlas, se incorporó al Boavista, de Portugal.

Asimismo, hubo casos de futbolistas tricolores que ya militan en Europa, pero se especulaba que cambiarían de club para la presente temporada, como Raúl Jiménez, quien actualmente se desempeña en el Wolverhampton, de la Liga Premier de Inglaterra; Hirving Chucky Lozano, quien juega en el Nápoles, de Italia, y Jesús Tecatito Corona, integrante del Porto, de Portugal; sin embargo, ninguno pudo fichar con otro equipo de mayor jerarquía.

“Para que más mexicanos jueguen en Europa hacen falta dos cosas: primero, trabajar como se debe en las fuerzas básicas de cada club, con un orden y un plan perfectamente bien elaborados; y segundo, reducir el número de extranjeros, tal vez si éstos fueran de una calidad excepcional serían bienvenidos, pero aún así son muchísimos.

Si queremos tener jugadores de buen nivel, debe haber más lugares para los mexicanos en nuestra propia liga. No sé por qué los directivos y los dueños de los clubes no logran entender que si no foguean a los jóvenes, no habrá más tricolores en Europa, y nuestro futbol nunca crecerá realmente , comentó Coca González.

Asimismo, destacó que en poco tiempo habrá menos jugadores mexicanos en las ligas del viejo continente, pues “los pocos que aún están allá, ya van de salida, y muchos no han podido llegar a clubes más grandes, como Raúl Jiménez y Jesús Tecatito Corona, que aunque han tenido buenas actuaciones, no les ha alcanzado para más.