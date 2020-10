Los cementerios, aquí y allá, quedarán cerrados durante las celebraciones del Día de Muertos. Una burla más de la pandemia o la calaca. Pero las ofrendas no dejarán de levantarse en otros lugares. En la galería-restaurante María 138 (en la calle de Santa María La Redonda), el Colectivo Última Hora realizará una gran ofrenda a Felipe Ehrenberg. Un cortejo de esqueletos deambulará, por la galería y restaurante, con su copa de vino en los huesos de sus manos descarnadas, dando pasos de baile a ritmo de mambo, rumba o danzón. Al mismo tiempo, durante todo noviembre, se exhibirán 43 obras gráficas de Ehrenberg, El Calaverero, denominación que habría encantado a Felipe, definido como un neólogo por Fernando del Paso.

Personaje polifacético como sus calaveras, magnífico dibujante, innovador artista conceptual, diplomático, editor, cronista, promotor cultural, actor, desde la década de los años 70, Ehrenberg no cesó de dibujar a la muerte, la mexicana, la Calaca, la Huesuda, la Catrina, en sus más diversos avatares. Acaso, de ahí, su costumbre de las ofrendas y los altares de muertos, hasta que me toque a mí pedir mi ofrendita . Mientras las calaveras bailan entre las mesas del María 138, Felipe, sentado a una de ellas, seguirá dibujando sus calacas diciéndose con Gorostiza, sin solemnidad, burlón, dicharachero, alegre: Desde mis ojos insomnes / mi muerte me está acechando, / me acecha, sí, me enamora, / con sus ojos lánguidos. / ¡Anda, putilla del rubor helado, / anda, vámonos al diablo!

Anda, vámonos al baile.

