Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2020, p. 33

Habitantes de la colonia Jorge Negrete se quejaron de que la alcaldía Gustavo A. Madero permitió instalar una feria el pasado fin de semana sin importar que la demarcación está en la lista con más zonas de atención prioritaria por presentar más casos de Covid-19.

Indicaron que desde el viernes en la noche comenzaron a instalar juegos mecánicos y el sábado a operar con multitud de niños y jóvenes sin que usaran cubrebocas y mucho menos respetaran la sana distancia, ocupando de ocho a 10 calles, sin celebrarse ningún tipo de festividad.