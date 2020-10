E

ste 2020 será marcado por tres grandes factores interrelacionados: la pandemia de Covid-19, la crisis económica que atrajo y la elección presidencial de Estados Unidos. A una semana de los comicios, vale la pena analizar la fotografía del momento tras el segundo y último debate entre Joe Biden y Donald Trump, y cómo la personalidad del presidente estadunidense ha movido los linderos de la política y modificado la manera en la que entendemos.

Nos guste o no el estilo de Trump, su irrupción en la política significó un terremoto para las formas y tradiciones entre demócratas y republicanos. Su mayor cualidad ha sido la de presentarse como un no político en tiempos en los que los ciudadanos desconfían de los políticos profesionales, aglomerados en eso que llamamos el establishment. En el más reciente debate, Trump se lo dijo a Biden en repetidas ocasiones: hablas como un político, Joe, por eso gané hace cuatro años . Es cierto, los 47 años de experiencia política y legislativa de Biden –algo que hace una década parecería un gran activo– es su principal debilidad.

Como observadores y ciudadanos de un país que se ve afectado directamente por lo que suceda en Washington, no deja de sorprender cómo un hombre tan polémico, tan provocador, tan agresivo en su estilo de hacer política, puede mantener un apoyo de más de 40 por ciento de los electores potenciales. Me atrevo a pensar que Trump lo ha logrado posicionando dos cosas: que, independientemente de su estilo, él es eficaz, y que la “grandeza americana” no puede reconstruirse teniendo una posición frágil, suave, cordial, con el resto del mundo. Esa idea ha atrapado a una buena parte de la población, al grado que, gane o pierda, el magnate ya corrió a la derecha la narrativa con la que se hace política en Estados Unidos. Su idea de una economía más cerrada, protegida de la amenaza de China, su idea de privilegiar empleos en lo que fueron los grandes corredores industriales de la posguerra, frente a la amenaza globalizadora que lleva empleos fuera del país (es decir, a México), han sido interiorizadas por demócratas y republicanos.