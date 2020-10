Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 26 de octubre de 2020, p. 8

En el primer congreso nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), anteriormente Encuentro Social, sus integrantes nombraron presidente para entrar en funciones el primero de noviembre a Hugo Éric Flores, actual delegado federal para los programas de Bienestar en Morelos.

Luego de afirmar que esta fuerza política no está supeditada a grupos religiosos, reconoció con voz entrecortada: A mí no me da pena ni vergüenza honrar el nombre de Dios en público, porque así yo creo y estoy en mi derecho de creerlo .

Tras ser nombrado en el cargo y en un mensaje emitido desde Morelos, adujo que el concepto de Estado laico busca que ningún partido o gobierno esté encabezado por algún ministro religioso, lo cual rechazó que pase en Encuentro Solidario.

No es obligatorio para militar en el PES profesar una religión o si quiera ser un creyente, para mencionarlo en concreto, ser evangélico , agregó Flores.

A la vez, subrayó que defenderán la vida y la familia, y al mismo tiempo a los más pobres, por lo que algunos los catalogan como de derecha y otros los ven en la izquierda.