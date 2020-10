a definición de un dirigente formal de Morena (Mario Delgado Carrillo, en el caso) mediante siempre discutibles y naturalmente reducidas encuestas de opinión no resuelve los problemas de fondo de ese partido.

La facción claudista queda bien servida con la secretaría general a cargo de Citlalli Hernández, quien ha ido adquiriendo fuerza y presencia políticas con rapidez. Es de preverse que tal secretaría general (es decir, el grupo de Claudia Sheinbaum) tendrá un papel muy activo en cuanto a definiciones políticas y revisión e impulso de candidaturas en 2021. Es decir: Morena sigue (dividida), la lucha (interna) vive.

Fue una iniciativa ciudadana y como tal tiene su propio valor, pero la marcha llamada con desmesura del millón no constituyó ningún esfuerzo conjunto y enjundioso de los mandos políticos del obradorismo. Por tanto, es desproporcionado pretender que la baja cuantía de esa movilización (más de 5 mil 700 personas, según cálculos del gobierno capitalino) representa la realidad aritmética del movimiento favorable a AMLO.

El propio presidente de la República llamó el pasado 7 a sus seguidores a no marchar ni movilizarse: “No se manifiesten en apoyo de nuestro gobierno, porque estamos enfrentando la pandemia y tenemos que seguir guardando la sana distancia y seguir cuidándonos (...) No hace falta, no es necesario (que hagan marchas). Ya cuando pase la pandemia, entonces vamos a regresar al Zócalo y ahí sí ya, cada mes en el Zócalo, ‘si nos dejan’, como dice la canción, los de Frena”.

Y, mientras el papa Francisco ha hecho un reconocimiento a la visión y práctica sociales desplegadas a lo largo de décadas desde el obispado de San Cristóbal de las Casas (ocupado en un lapso histórico por don Samuel Ruiz García), al nombrar como cardenal al obispo emérito Francisco Arizmendi Esquivel aunque, por sus 80 años de edad, no podrá elegir ni ser electo como papa, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx