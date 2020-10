Afp

Periódico La Jornada

Lunes 26 de octubre de 2020, p. 27

La Paz., La justicia boliviana anuló ayer la orden de prisión contra Héctor Arce, ex ministro de Justicia del depuesto mandatario Evo Morales, quien podrá dejar la residencia de la embajada de México, donde permanece refugiado desde hace 11 meses, anunció su abogado, Aimore Álvarez. La fiscalía investigaba a Arce por el delito de fraude en las elecciones de octubre de 2019, cuando Morales ganó un cuarto mandato que fue anulado por un supuesto fraude que nunca se probó. La decisión judicial se basó en que Arce no había sido notificado del proceso en su contra y sus abogados no tuvieron acceso al expediente, lo que habría vulnerado sus derechos.