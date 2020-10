Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 26 de octubre de 2020, p. a11

Valladolid. La tercera jornada de la 65 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) propone este lunes dos largometrajes en la sección oficial: Here We Are, cinta israelí de Nir Bergman, y The Disciple (El discípulo), segunda cinta del realizador indio Chaitanya Tamhane y producido por el mexicano Alfonso Cuarón.

Bergman ahonda en la historia de Aharon, que ha dedicado su vida a criar a su hijo Uri, quien es autista y ya es lo suficientemente adulto para residir en un hogar especializado. De camino a la institución, Aharon decide escaparse con él.

Nacido en Haifa, tras estudiar Humanidades en la Universidad de Tel Aviv, Bergman se graduó con honores en la Escuela de Cine y Televisión Sam Spiegel, de Jerusalén. En 2002 debutó en el largometraje con Alas rotas. También ha escrito y dirigido series de televisión.