Apenas en agosto pasado la Profeco informó sobre algunas marcas de salchichas que no cumplen con las características exigidas al incluir en su etiqueta ingredientes que no están en el producto, además de contener alto contenido de agua y almidón.

Con esta norma, señaló Rocío Méndez, especialista en comercio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se abre la puerta a que se den más casos como el de los quesos y yogures en marcas que no se hayan puesto al corriente con los señalamientos de la Profeco, principalmente en sectores de alimentos y bebidas procesadas.

Aunque por medio de la Revista del consumidor la Profeco ha revelado marcas de diferentes productos que no cumplen con lo que prometen en sus etiquetas, fue hasta principios de agosto pasado que gracias a la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, el organismo adquirió herramientas para inmovilizar marcas y aplicar sanciones económicas de 376 mil 520 pesos a un millón 303 mil 200 pesos.

Ese mismo mes hizo un estudio a 44 marcas de jamón, en el que revisó la calidad sanitaria, calorías, carbohidratos, fécula, grasa, información al consumidor, humedad, proteína, sodio y tipo de carne, encontrando incumplimientos en Parma Campestre, Virginia, Parma Sabori, San Rafael, Bafar y Duby.

En septiembre la procuraduría exhibió a marcas de licor que no cumplen con las normas al contener más alcohol del que dicen sus etiquetas, o bien carecer de detalles sobre los ingredientes que los conforman. Algunas de las señaladas fueron Sadar, Frisky Monkey, Fonte do Frade, Fernet Wind 4 y Jeg’s.

Imprecisión en etiquetas

Previamente, en junio de 2020, el organismo reveló que analizó 35 marcas de mantequilla, encontrando que algunas tienen publicidad engañosa, y otras tantas ni siquiera lo son, pues no cumplen con las normas para calificarse como tales. Entre las exhibidas estaban Chipilo, Selecto Brand, Soriana, La Abuelita, Chedraui y Gloria.

En julio de este mismo año la Profeco dio a conocer un estudio a bebidas energizantes que contienen más azúcar, taurina y cafeína de la que dicen sus etiquetas, entre las que destacaron M Juice Monster Energy +Jugo, Volt Blue Energy, Red Bull Energy Drink, Amper Energy On The Go, Coca Cola Energy, Vive100% y Pepsi Kick.

El organismo también ha señalado en sus diferentes estudios a marcas de atún como El Dorado y Dolores, a aguas alcalinas, sopas instantáneas, leches que son jugos de algún derivado y hasta a focos de led que no cumplen con promesas de ahorro de energía.