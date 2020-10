Carlos Paul

Periódico La Jornada

Lunes 26 de octubre de 2020, p. 8

Por su novela El vendedor de silencio, elaborada con pasión y sabiduría , el reconocido autor mexicano Enrique Serna recibió de manera virtual el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2019. En el acto de entrega a distancia se reconoció su singular talento estilístico, su implacable ironía como autor y que es uno de los escritores con más premios y más lectores en la época contemporánea.

Durante la entrega virtual, que se transmitió en la cuenta de Facebook del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el autor se refirió al trabajo y la figura del editor literario y periodístico, y dedicó la distinción a la memoria del también literato, periodista y editor Edmundo Valadés (1915-1994).

Serna evocó sus primeras publicaciones, rechazos y desengaños, lo que con el devenir de su trayectoria como escritor le permitiría ser más riguroso con su trabajo. A mis 23 años, mi mejor editor fue el que no me publicó , consideró.

Los editores desempeñan muchas veces un papel de aguafiestas, pues tienen que rechazar infinidad de libros, y el ego lastimado de un escritor no perdona fácilmente las ofensas. Mucha gente los odia, pero su control de calidad es imprescindible y, a veces, cuando logran convencer al público de que su filtro es confiable, contribuyen a inmunizarlo contra los engaños de la mercadotecnia editorial, porque la buena literatura es un antídoto contra la mala , apuntó Serna.