Sobre la posibilidad de regresar al semáforo rojo, añadió: Yo creo que sí se requiere reforzar, no sé si con más propaganda o incluso legalmente para que se tomen estas cuestiones ya establecidas

Sebastián Martínez comentó que todo esto responde a la falta de cultura de la prevención. Si en México no estamos acostumbrados a prevenir desastres, menos una pandemia; yo no estaría tan de acuerdo en que se interviniera con una multa o una ley; sino, más bien, con comunicación. En algunos países han implementado el toque de queda, pero no sé. Sacrificamos con el toque de queda nuestra libertad por pasear, incluso la negación de algunos servicios, no sé...

En el Centro Histórico, la avenida Juárez y la Alameda estuvieron muy concurridas. Performances, músicos y venta callejera de artesanías, artículos para la pandemia, películas piratas, libros y comida atraían a las familias.

En un recorrido por estos espacios fue notaria la presencia de adultos mayores que, aunque muchos llevaban cubrebocas, como casi todos los paseantes, se les olvidaba guardar la sana distancia.