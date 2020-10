La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación señaló en un documento que fue informado que se excluirán los datos de familiares no trabajadores del Poder Judicial federal o relaciones afectivas que no generen un conflicto de intereses, para circunscribirlas a relaciones de pareja estable y actuales o concubinato .

El documento fue retirado del portal para ajustarlo a la normatividad existente, tras mencionarse que no correspondía con lo aprobado por el pleno de la Corte en 2019.

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación pidió a sus agremiados no llenar el documento hasta no tener clara la finalidad y destino de los datos brindados , para salvaguardar sus derechos, no sólo laborales, sino personales y hasta detalles íntimos interpersonales .

El 21 de octubre, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación también advirtió a la base que no permitiría se vulnerara su derecho a la intimidad.

No consideramos legal la obligación de manifestar aquellas relaciones familiares o afectivas de cualquier tipo que sean ajenas a la función que desempeñamos, sea jurisdiccional o administrativa, pues ello invade nuestra esfera personal y de las personas que nos obligan a mencionar, al tratarse de datos que conllevan la voluntad de su titular a ser proporcionados y pone en riesgo nuestro derecho humano a una vida digna y libre .