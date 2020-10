L

levo meses luchando para sobreponerme al encierro, la incertidumbre y ahora también a la presencia incómoda de Abelardo y Joselyn. Se han adueñado de todos los rincones de mi casa. A cada momento me presionan con la mirada porque necesitan que les diga hacia dónde se dirigen y cuál será su destino. Comparto la inquietud de esos dos seres extraños que llegaron a mi vida de una manera inesperada.

I

Todo empezó a partir de una tarde bochornosa en que me habló mi amiga Carolina. Me encontró lánguida y de mal humor, aterrada por las noticias acerca de los estragos causados por la pandemia y harta de mi encierro y sus consecuencias sobre mí. Hay momentos –le confesé– en que hasta la música me irrita y otros en que no logro concentrarme en la lectura. Agarro un libro y lo dejo, tomo otro y ¡lo mismo!

Carolina me confesó que ella también había padecido esas horribles alteraciones, pero por suerte había encontrado la forma de evadirlas. Le reproché que tomara más pastillas y me aclaró que su alivio se lo proporcionaba el hecho de escribir historias. Y eso, ¿por qué o para qué? Dijo que por gusto, sólo por el afán de sentirse acompañada de los personajes ficticios y vivir con ellos la libertad que, en las actuales circunstancias, era imposible ejercer.

Me reí. La acusé de ingenua y loca: ¿cómo era posible que una mujer de su edad creyera en semejante solución? En vez de protestar por mi descortesía defendió su propuesta: Piensa lo que quieras, pero te juro que funciona. ¡Inténtalo! A lo mejor hasta acabas por escribir algo que te lance a la fama. Deja de reírte. Hablo en serio. Piensa que en la vida nunca se sabe.

Me hubiera gustado prometerle a Carolina que seguiría su ejemplo, pero no quise engañarla: Te agradezco mucho el consejo, pero conozco mis limitaciones. Por principio de cuentas, no sabría cómo empezar una historia ni cuándo terminarla. Además, tengo muchísimas cosas pendientes y no puedo perder el tiempo haciendo algo que no servirá de nada ni me interesa. Insistió en que lo pensara, tal vez cambiaba de opinión. Ante mi negativa, ella desistió: No quiero obligarte a nada. Tú decides. Por favor, trata de calmarte. Luego te llamo. En el vocabulario de mi amiga la palabra luego puede significar una demora de minutos o días.

II

Me quedé pensando en nuestra conversación. Por lo visto, Carolina también, porque antes de una hora volvió a llamarme: Se me acaba de ocurrir una idea: que escribamos juntas. ¿Qué te parece? Elijo un tema, invento a los personajes y tú escribes acerca de qué piensan, qué sienten, qué dicen, cómo se relacionan entre sí y con el mundo ahora que estamos en confinamiento. Protesté: quería hablar de todo menos de eso. Lo siento, amiga, pero es inevitable. Además, como serán nuestros pininos resultará más fácil si nos apoyamos en la realidad.