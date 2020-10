Cobranza de crédito se convierte en pesadilla

na situación de agradecimiento y congratulación con el Fovissste se convirtió en una pesadilla; me prestaron 500 mil pesos y ahora ya les debo más de 750 mil, llevo seis años pagando y no avanzo, pero lo peor es que por situaciones de una omisión para cobrarme cuando recién saqué mi crédito me generó una deuda de 17 mil pesos de atraso, mismos que después de varios años se convirtieron en 35 mil, pero tampoco ese sería un dilema porque sé que tengo que pagar, el problema es con una oficina de cobranza judicial llamada Daf, que tal y como lo hacían antes los bancos, están encima de mí todos los días con correos, mensajes y llamadas telefónicas muy groseras y altaneras de las señoritas que me hablan, ¿que eso no ya había acabado? ¿Los jurídicos de carteras vencidas no estaban prohibidos?

David Sánchez Ángeles

¿Qué hay detrás del arresto de Cienfuegos?

La aprehensión del general Salvador Cienfuegos es un intento serio por instaurar nuevos órdenes de picoteo en la estructura política de México, pues demuestra que el poder de punición de un aparato judicial extranjero es ilimitado. Patentiza, además, que el acopio de información del Departamento de Estado ha sido integral y que en nuestro país no hay pasado político ni transa que no puedan ser puestos en evidencia. El mensaje es claro: el supremo poder fáctico mexicano está en Washington y, en lo sucesivo, México tendrá que atenerse a los designios del equipo que gane las elecciones gringas en puerta. Esta ha sido la manera de desestabilizar, quizá fracturar, al poder instituido del obradorismo, que ha gozado de un respaldo democrático tan legítimo como sólido. La apuesta es que no hay general, ni estructura política mexicana que resista los cañonazos provenientes de los bancos de datos a orillas del Potomac.

Anselmo Galindo

Estudiantes del CCH Oriente piden no se relija al director

Una vez más la UNAM enfrenta un proceso antidemocrático con la designación de un director en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente. Es escasa la difusión de los procesos de auscultación en la Universidad, los cuales son así para que exista poca participación de estudiantes, trabajadores y docentes. Es preocupante que la Junta de Gobierno de la UNAM vea con buenos ojos a candidatos que han polarizado gravemente a sus comunidades.

Como producto de este proceso, los universitarios nos encontramos ante la amenaza de la posible reasignación del ex director del CCH Oriente (gestión 2016-2020), o de la designación de alguno de sus allegados quienes lo acompañaron a lo largo de cuatro años de atropellos contra la comunidad del plantel. La mencionada gestión ha sido rechazada mediante movilizaciones por la nula atención a las problemáticas de género, nepotismo y persecuciones intimidatorias que se han denunciado públicamente en diversas ocasiones.