Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 25 de octubre de 2020, p. 21

Juchitán, Oax., La tradición del Día de Muertos, denominada Xandú en los pueblos zapotecas de Juchitán e Ixtepec, será distinta este año porque los panteones permanecerán cerrados para evitar la propagación del Covid-19 entre los visitantes.

Además, esta vez las reuniones familiares que se realizan en los hogares de estas comunidades del istmo de Tehuantepec, el 30 y 31 de octubre, para hacer las biguie o altares a sus difuntos, deberán contar con poca afluencia, solicitaron las autoridades municipales.

Oaxaca se encuentra en semáforo naranja de riesgo epidemiológico, con 20 mil 254 casos confirmados y mil 595 defunciones, por lo que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció el cierre de cementerios y cancelación de todo evento público durante las celebraciones de 30 de octubre, 1º y 2 de noviembre.