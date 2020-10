Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 25 de octubre de 2020, p. 15

Los usuarios de tarjetas de crédito serán de los más afectados una vez terminen los plazos del programa de aplazamiento de mensualidades sin el cobro de intereses extraordinarios aplicado por los bancos desde abril, puesto que se generaron intereses ordinarios y hay quienes aún no han recuperado sus niveles de ingreso previos a la pandemia, afirmó Juan Pablo Zorrilla, director general de Resuelve tu Deuda.

En entrevista con La Jornada, explicó que el programa fue bien recibido por los usuarios de la banca, pero hoy se enfrenta al problema de que la crisis ha durado más de lo esperado, y este tipo de mecanismos funciona cuando la prórroga es por el mismo lapso que dura el paro de la actividad.

Aunque la idea del diferimiento suena bien cuando hay una crisis, solamente funciona si dura el mismo tiempo que la crisis. Si no es así, solamente pateamos el problema para después. El problema es que no sabemos cuánto va a durar. Parecía que de marzo a septiembre iba a ser un buen periodo para restablecer los pagos, y no fue así.

Detalló que de los más de 9 millones de créditos que entraron al programa de diferimiento de pagos, una tercera parte se concentró en los diferentes tipos de cuentas de crédito (tarjeta, auto, personales, etcétera), y que es reflejo de cómo se comporta la actividad económica.

Así, dijo, el problema radica en que los usuarios que entraron al programa acumularon intereses, y no todos cuentan ya con el ingreso suficiente para enfrentar sus pagos.