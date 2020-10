La marcha recordó a algunos asistentes los tiempos del desafuero, porque además de las consignas hacían sonar trompetas, matracas, ondeaban banderines con el nombre y fotografía del mandatario, pues no hubo venta de banderas de Morena al ser una reunión de ciudadanos.

La marcha partió pasadas las 14 horas del Ángel de la Independencia y transcurrió sin incidentes; ante la aglomeración de los asistentes, que se metían unos delante de otros, no pudo salir como se tenía planeado. Tampoco había manera de cumplir con la sana distancia y algunos de plano se quitaron o bajaron los cubrebocas para ser escuchados.

Mientras avanzaba la marcha, Verónica Franco, residente de la colonia Volcanes, en Tlalpan, comentó que llevó a su perro Niko, raza schnauzer, porque hasta él le va a AMLO. Ya sé que el Presidente dijo que no saliéramos, pero que vea que no está solo y que los de Frena no van a tener mucho futuro .

El contingente entró a la Plaza de la Constitución por 5 de Mayo con el grito ¡Fuera Frena! y la gente caminó por el circuito hasta ubicarse frente a Palacio Nacional, donde se instaló un templete en el que Óscar Zurita, uno de los organizadores, expresó: “Esta manifestación representa el apoyo a la persona que se ha atrevido a desafiar a la oligarquía rapaz de saqueo y corrupción, y esa persona se llama Andrés Manuel López Obrador.

Sabemos y lo tenemos claro que no estamos en condiciones sanitarias óptimas para estar aquí, pero también sabemos que es necesario, pues un grupo de opositores de oligarcas y golpeadores quiere poner el pie a nuestro Presidente y lo tenemos que respaldar.

Varios simpatizantes lograron arrancar algunas lonas del campamento de Frena a pesar del cerco policiaco, integrado por cientos de uniformados de los siete agrupamientos y de los más de 70 sectores de la policía capitalina. La Secretaría de Gobierno local informó que acudieron 5 mil 700 personas y no se presentaron incidentes.