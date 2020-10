Por eso no es tan útil en este momento la coordenada izquierda-derecha, sino plebeyo-élites, o transparencia-secreto. En cuanto a su relación con la autoridad, lo privado debe ser transparente aunque sea privilegiado. Sólo así sabemos si su subsidio fortalece o no el interés general.

a dificultad no proviene de las nuevas ideas, sino de escapar de las viejas”. Esta frase de John Maynard Keynes me vino a la cabeza esta semana en la que algunos defendieron algo tan secreto que no supieron que estaban abogando por bebederos escolares que duraban dos años, investigaciones para el papel de baño de una corporación o una olimpiada que hospedó a los atletas en hoteles de paso.

Además de la duplicidad de las funciones del Estado en manos privadas, el debate arrojó otra vez el uso del secreto como estrategia; promover una actitud que Albert Hirschman llamó la tesis de la inutilidad . Ésta dice que toda política nueva traerá peores condiciones, por lo que es mejor dejarlas como están.

El PRI vivió de eso durante siete décadas. Lo que subyace a ese argumento se esgrimió con un tono condescendiente por parte de los beneficiados privados: sin conocer qué hacemos, se nos quita el mecanismo que permitía el privilegio del secreto. No los recursos, sino el privilegio de no dar explicaciones a nadie. La idea es que la ignorancia es un atributo de los pobres, las masas, los no-educados, y no –sobre todo– un recurso de los poderosos. La forma en que funciona el argumento es circular: no pueden condenarlo porque no lo conocen y no lo conocen porque son ignorantes; por lo tanto, su condena vendrá sólo de su desconocimiento. Esa condescendencia de los defensores del dinero público a la ciencia , describe la ignorancia de la élite que no puede entender su propio privilegio más que como un derecho heredado.

Ya desde 1776, Thomas Paine veía en ello un peligro para las repúblicas nacientes en América: los hombres que se consideran nacidos para reinar están envenenados desde temprano por su propia importancia. El mundo sobre el que actúan difiere tan radicalmente del mundo en general que tienen pocas oportunidades de conocer sus verdaderos intereses; sus decisiones de autoridad tienden a ser más ignorantes e inadecuadas que las del resto .

Así, terminamos por saber que en lo relativo a fideicomisos pagados con dinero público había, no sólo secretos que confunden la confidencialidad con ignorancia estratégica, sino una dispersión de proyectos donde no se asoma el interés nacional, el desarrollo o el porvenir. No es sólo responsabilidad de los grupos de la élite, por supuesto. Es del Estado que se dedicó a pulverizar recursos para muchos y concentrar en unos cuantos la mayoría de los subsidios: Monsanto, Kimberly Clark y Whirlpool, entre otros.