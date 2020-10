Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 24 de octubre de 2020, p. 10

San Juan de Sabinas, Coah., En el sitio donde hace 14 años se anunciara el fin de las tareas de rescate, a unos metros de la boca de la mina, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acta de intención de su gobierno Hacia la reparación integral de la mina de Pasta de Conchos. Ante los familiares de las víctimas, resumió los alcances del compromiso: indemnización este año; mejoramiento urbano de las comunidades populares aledañas y, sobre todo, el rescate de los cuerpos que desde 2006 yacen sepultados en el lugar.

“Es un acto lleno de humanismo en el que el Estado mexicano va a iniciar la reparación de un daño que se causó a las familias de los mineros que significó esta terrible tragedia (...), es el homenaje más importante a los mineros que quedaron atrapados en esta mina. Lo que han hecho ustedes –dijo a las 52 viudas presentes; 13 familias no acudieron, inconformes porque se impidió pasar a otros parientes– es un acto de sacrificio, de solidaridad, el luchar durante todos estos años.”

Durante el acto, efectuado en medio de un intenso viento que levantó una gran polvareda, se presentó la cronología para cumplir la demanda central, que es el rescate: estudios de ingeniería, octubre a junio de 2021; construcción de rampa deacceso, septiembre-diciembre de 2021; túneles para el inicio del rescate, primer trimestre de 2022, y rescate de cuerpos en 2024, como fecha tentativa. De cada etapa expuso detalles técnicos Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de a Electricidad, instancia que tendrá a su cargo las labores.

Lopez Obrador reconoció los riesgos en este empeño. Y también que tendrá un costo considerable.