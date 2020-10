La justicia de EU puede no ser la mejor, pero es difícil que detenga a una persona como él, con el poder que tuvo, con cargos falsos. El Ejército y el narco son un matrimonio bien avenido, desde siempre.

Sin juicios anticipados, la riqueza inexplicable, su participación en un sexenio muy cuestionado por corrupción y el hecho de que haya sido arrestado con evidencia de nexos con el crimen organizado no dejan duda.

Sin generales, gobernadores y Poder Judicial no podría actuar el crimen organizado.

EU debe tener pruebas. No se arriesgaría con un militar condecorado. Menos en tiempo de elecciones en ese país.

Violeta Martínez / CDMX

La corrupción es de años atrás... Los militares eran clave para el trasiego de drogas.

Francisco Macías / Tijuana

EU no va a detener a alguien por simple sospecha. Llevaba años con la investigación y durante el sexenio de Peña se exacerbó la delincuencia. Siempre pensé: ¿por qué hay tanta impunidad?, ¿por qué no logran detener a los delincuentes?; no se puede combatir la delincuencia desde la delincuencia.

Cecilia Román / CDMX

Desde hace dos o tres décadas se infiltró el narco en las fuerzas del orden y nuestros gobernantes. El dinero fácil corrompió las estructuras y era imposible que Cienfuegos con esa trayectoria no le entrara. ¿Dónde estaban Peña Nieto u Osorio Chong?

Maricela Mora / Pachuca

Es un corrupto consumado, una lástima que el dinero y el poder hayan sido más fuertes que su integridad personal y militar.

Beatriz Buendia / CDMX

El Foro México

Cuando EU acusa es porque tiene pruebas o motivos o indicios de crimen.

Hilario Rodríguez / Xalapa

Pertenece a un grupo de militares corruptos que olvidó lo que representa el Ejército; nacieron del pueblo al cual traicionaron, masacraron por interés personal.

Jorge Villanueva / CDMX

Los gobiernos neoliberales se caracterizaron por ineficientes y corruptos; no deben sorprender lo que le imputan a Cienfuegos. Indignante es que purgue sus delitos en EU.

Ignacio Alvarado / El Mante

En un narco-Estado como este no hay sorpresas. Lamentable que en otro país se juzgue e indague lo que nos incumbe. Instituciones pilares de nuestra frágil democracia están cooptadas. ¿Quién podrá defendernos?

Román López / Guanajuato

Tienen la oportunidad de probar que es inocente... si lo es. Si no, debe pagar sus culpas. Tal vez los padres de los 43 sean los indicados para decidir si este militar es culpable.

Danielina Duque / San Luis Potosí

Espero que algún día se pueda juzgar en el país a presidentes, a secretarios de Estado y a empresarios de primer nivel.

Armando Barreto / CDMX

