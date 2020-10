Estoy muy contenta de representar y formar filas en este equipo, que me aprecia como ciclista y persona. Esta integración me llega en un momento adecuado que me llena de emoción y sueños , señaló la pedalista, quien es elegible a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a realizarse el año próximo.

Correrá con sus ahora coequiperas Anet Becerra, también preseleccionada, Antonieta Gaxiola, flamante campeona nacional, además de Julyn Águila, Melanie Casta-ñeda, Betsabé Salomón, Natalia Aceves, Paola Macías y Paty Vázquez.

En el cuadro varonil de la formación jalisciense compiten Ramón Muñiz y Miguel Reyes, Alejandro Vega, Arturo Loza, German Camacho, Diego Ochoa, Mario Zamora, Samuel Jacobo y el propio patrocinador Patricio Ruíz Revilla, todos bajo la dirección del técnico Jesús Zárate.

La competencia inició con un prólogo, continúa este sábado con recorrido de 140 Ahualulco-Venado-Ahualulco y concluye el domingo en un circuito urbano.